Olímpiadas: Ana Sátila avança à final da canoagem slalom e disputa medalha inédita para o Brasil

Ana Sátila avançou à final do K1 da canoagem slalom, que reúne 12 competidoras, e está disputando uma medalha nos Jogos de Paris-2024, neste domingo (28/7). Em sua quarta participação olímpica, a atleta brasileira de 28 anos tem como melhor colocação o 10º lugar no C1 nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Sátila terminou a semifinal olímpica na manhã deste domingo em quinto lugar, sem penalização, e 2,92 atrás da alemã Ricarda Funk, que se classificou com o melhor resultado. Funk foi medalha de prata e acompanhou Ana no pódio da etapa da Copa do Mundo. A alemã completou o percurso com o tempo de 97s31 e teve 2 segundos de penalidade. A francesa Camille Prigent, que venceu em Augsburg, também disputa a final em Paris.