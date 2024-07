Hugo Calderano domina cubano no tênis de mesa e vai à segunda fase das Olimpíadas

O brasileiro Hugo Calderano venceu a estreia no tênis da mesa das Olimpíadas de Paris, neste domingo (28). Uma das grandes esperanças de medalhas para o país, o carioca de 28 anos venceu o cubano Andy Pereira por 4 a 0, com parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/4, neste domingo, na Arena Paris Sul.

"Fiz uma boa partida, consegui vencer por 4 a 0. Claro que não é fácil estrear nas Olimpíadas. O meu adversário também é muito forte. Inclusive meu primeiro jogo em Olimpíadas no Rio foi contra ele, a final dos Jogos Pan-Americanos também. Estava bem concentrado, consegui começar muito bem na partida e estou muito feliz. A atmosfera no ginásio também foi incrível. Houve muitas bandeiras do Brasil, todo mundo torcendo. Estou muito feliz de ter passado para a segunda rodada", disse em entrevista à Globo.

Na próxima fase, Calderano enfrentará o vencedor do confronto entre o espanhol Alvaro Robles e o austríaco Daniel Habesohn.