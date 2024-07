Olimpíadas: Evandro e Arthur superam austríacos em partida de estreia do vôlei de praia

Evandro e Arthur conquistaram a vitória em sua primeira partida, na Arena Torre Eiffel, na tarde deste domingo (28), nos Jogos Olímpicos de Paris. Os brasileiros superaram a dupla austríaca Hörl e Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/19.

No primeiro set, Evandro e Arthur chegaram a ficar atrás dos adversários no placar, mas logo recuperaram a confiança em quadra e dominaram a partida, com um belo saque de Arthur.

Os brasileiros marcaram 42 pontos no jogo contra 37 dos austríacos.

Evandro e Arthur cometeram sete erros de ataque, enquanto Horl e Horst anotaram oito. Com uma partida bastante equilibrada em termos de números, inclusive, com três pontos de bloqueio para cada dupla, o Brasil fica bem à frente em pontos de ataque, por 26 a 21.

Depois da vitória na estreia, Evandro e Arthur voltam à quadra na próxima quarta-feira (31), às 15h (de Brasília) contra os canadenses Schachter e Dearing. Em seguida, no sexta-feira (02), às16h (de Brasília), encaram os tchecos Perusic e Schweiner.