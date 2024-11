UnB concederá a Marta o título de Doutora Honoris Causa; entenda

A Universidade de Brasília (UnB), irá conceder o título de Doutora Honoris Causa à Rainha do Futebol, a jogadora Marta. A cerimônia de entrega do título ainda não tem data definida. Com essa honraria, a atleta se tornará a 11ª mulher a receber o título na UnB, que já homenageou 60 homens desde 1964.

A aprovação da concessão foi feita pelo Conselho Universitário (Consuni) no dia 1º de novembro de 2024, reconhecendo as contribuições da atleta ao esporte e seu trabalho em prol da igualdade de gênero e dos direitos das mulheres. O professor Luciano Emídio, membro da Comissão Especial de Concessão de Títulos, ressaltou que a trajetória de Marta é um exemplo do impacto positivo que o esporte e a educação podem ter.

VEJA MAIS

A proposta para homenagear Marta foi apresentada em agosto de 2023 pelo diretor da Faculdade de Educação Física, professor Martim Bottaro. Reconhecida como a maior artilheira da história do futebol brasileiro, Marta foi eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA. Com um impressionante recorde de 17 gols em Copas do Mundo, ela se destaca como a maior goleadora da seleção brasileira, acumulando 116 gols e superando Pelé. Além disso, a jogadora também conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos e duas medalhas de prata nas Olimpíadas.

O que é o título de Doutor Honoris Causa

O título de Doutor Honoris Causa é a mais alta honraria acadêmica concedida pela UnB a personalidades que se destacam por suas contribuições à sociedade. Entre os homenageados anteriores estão o sociólogo Florestan Fernandes e a antropóloga Lélia Gonzalez. A escolha de Marta reflete sua atuação além dos campos; em 2018, ela se tornou Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, promovendo a participação feminina no esporte.

Em 2023, aos 37 anos, Marta participou da sua possível última Copa do Mundo, realizada na Austrália e Nova Zelândia. Após a eliminação da seleção brasileira, ela fez um discurso impactante sobre o legado do futebol feminino no Brasil.

“O futebol feminino não vai acabar aqui. É apenas o começo. O povo brasileiro pede mais, a sociedade pede mais”, declarou a jogadora.