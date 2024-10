Com gol de Marta, Orlando Pride vence Washington Spirit e conquista título inédito na NWSL

Neste domingo (6), Marta e o Orlando Pride garantiram um feito inédito ao conquistar o título da temporada regular da National Women’s Soccer League (NWSL), a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos. A equipe derrotou o Washington Spirit por 2 a 0 no Inter&Co Stadium, na Flórida, e levou o troféu NWSL Shield com três rodadas de antecedência.

Com a vitória, o time de Marta está invicto, somando 57 pontos em 23 partidas, com 17 vitórias e seis empates. O destaque da partida foi a craque brasileira, que marcou o primeiro gol do jogo.

"Isso significa muito, a gente trabalhou duro. Eu esperei tanto por esse momento, sabe? Esse time merece porque mostramos que conseguiríamos desde o primeiro jogo da temporada", comemorou Marta, que está em sua 8ª temporada com o Pride.

VEJA MAIS

Já classificada para os playoffs, a equipe busca encerrar a temporada regular de forma invicta, algo jamais alcançado por qualquer outro clube da NWSL. Além disso, a franquia sonha com o título dos playoffs, que seria o primeiro da história da equipe.

Com 57 pontos e três jogos restantes, o Pride abriu 10 pontos de vantagem sobre o próprio Washington Spirit, que é o segundo colocado na tabela. Como restam apenas nove pontos em disputa, o título da temporada regular já está garantido para a equipe de Marta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)