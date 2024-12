Tuna Luso garante vaga na Série A3 do Brasileiro Feminino de 2025 e segue líder no estadual

Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Clube do Remo, a equipe feminina da Tuna Luso garantiu sua vaga no Campeonato Brasileiro da Série A3 em 2025. O triunfo também consolidou a liderança do quadrangular final do Campeonato Paraense, deixando a Tuna em uma posição favorável para conquistar o título estadual.

A última vez que o time feminino cruzmaltino disputou uma competição nacional foi em 2017. O resultado de hoje marca o retorno à elite do futebol nacional em um momento de entrega e crescimento do clube.

No quadrangular, a Tuna lidera com 9 pontos e depende apenas de uma vitória na última rodada para confirmar o título estadual. Confira a classificação:

1º Tuna Luso – 9 pontos

2º Paysandu – 8 pontos

3º Remo – 5 pontos

4º Tiradentes – 5 pontos