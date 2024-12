Diretora do Paysandu representa o norte em Programa de Liderança Feminina

Eveline Maia, diretora da Mulher do Paysandu, foi selecionada pela Federação Paulista de Futebol e pela Petrobras para participar do Programa de Liderança Feminina aplicado ao futebol, realizado em São Paulo.

O evento reuniu lideranças femininas de todo o estado de São Paulo, e Eveline foi a única representante da região Norte do Brasil, graças ao trabalho desenvolvido nos últimos três anos à frente da diretoria do clube paraense.

Eveline Maia (E) representou a região norte no evento. (Divulgação)

O programa durou três dias e contou com palestras sobre gestão, estratégias de liderança e desenvolvimento do futebol feminino. Entre os palestrantes estavam Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira Feminina, Heloísa Rios, CEO da Universidade do Futebol, e técnicas de clubes paulistas.

Durante o evento, as participantes tiveram uma imersão no CT do Red Bull Bragantino, considerado referência em infraestrutura no país, incluindo visitas aos departamentos de futebol feminino.

Eveline (D) junto a outras gestoras do futebol feminino. (Divulgação)

Eveline destacou a importância de sua participação, que reflete o trabalho realizado em parceria com a Secretaria da Mulher do Estado e o governo federal, em prol do fortalecimento das mulheres no futebol paraense.

"Estar nesse programa foi uma oportunidade única para aprender e trocar experiências com grandes nomes do futebol. Isso fortalece nossa missão de empoderar as mulheres no esporte e ampliar suas conquistas no Pará", afirmou Eveline Maia.