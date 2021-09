Paysandu: diretoria da mulher quer focar na profissionalização das colaboradoras bicolores

O Paysandu anunciou, na terça-feira, a formação da Diretoria da Mulher. O clube é pioneiro na região Norte e o segundo do país a montar uma pasta voltada para o público feminino. Em entrevista com Eveline Maia, escolhida para comandar a diretoria, ela explicou que uma das principaos metas é melhorar a estrutura voltada para as mulheres que vivem o Paysandu.

“Recentemente houve uma reforma nos banheiros femininos e está bem legal, mas vamos sempre tentar aprimorar o que for possível para nós, mulheres”, comentou.

Ainda segundo Eveline, outro projeto da diretoria é fechar parceria com o Sebrae-PA para disponibilizar cursos profissionalizantes para funcionárias, colaboradoras ou atletas que compõem o quadro alviceleste. “Vamos em busca de isenção ou desconto para as mulheres bicolores realizarem exames como mamografia e preventivo”, completou.

Questionada sobre o futebol feminino, a diretora falou que vai buscar patrocínios. “Estamos atrás de melhoria na estrutura dos vestiários, de treinos, já que o campeonato tem previsão para começar em novembro. Queremos também conseguir moradia e alimentação para as nossas atletas”, falou.

Eveline ressaltou que assim que o público voltar aos estádios, terá várias campanhas contra o machismo e o assédio nas arquibancadas, além de palestras e do primeiro encontro de mulheres torcedoras do Paysandu para aproximar as torcedoras do clube.