Diretoria da Mulher bicolor terá uma nova comandante em 2022

A inovadora Diretoria da Mulher do Paysandu, que até o início deste ano tinha como comandante Eveline Maia, terá uma nova diretora em 2022. A reportagem de OLiberal.com entrou em contato com Eveline, que explicou a decisão de renunciar ao cargo.

“Entreguei para tratar de assuntos pessoais, infelizmente não iria conseguir conciliar a dedicação à pasta junto dos meus estudos. Voltei ao Condel para não deixar de estar atuante e vou tentar retomar os trabalhos da comissão da mulher por lá, que foi solicitada e aprovada por unanimidade em plenário logo que entrei no Conselho. Quem sabe por lá possa continuar contribuindo com a luta das nossas torcedoras e funcionárias do clube. Desejo sucesso a quem assumir a diretoria, que, a meu ver, foi a melhor tacada da atual gestão em 2021”, explicou.

Enquanto esteve à frente da pasta, a diretoria realizou diversas ações, como prevenção ao câncer de mama no mês de outubro, campanhas contra a importunação sexual a mulheres nos estádios, melhorias de infraestrutura ao público feminono e ações institucionais com foco nas colaboradoras e torcedoras do clube; mas também atuará ativamente no esporte.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)