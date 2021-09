Paysandu lança Diretoria da Mulher, que assume o futebol feminino e campanhas institucionais

O Paysandu lançou, na noite de terça-feira (31), uma nova pasta no quadro diretivo: a Diretoria da Mulher. O departamento será responsável por coordenar ações institucionais, com foco nas colaboradoras e torcedoras do clube; mas também atuará ativamente no esporte, como a organização do futebol feminino e demais modalidades disputadas por elas.

A empreitada é pioneira no Norte e a segunda em todo o país, já que o Náutico foi o primeiro clube no Brasil a montar uma diretoria feminina, em 2018.

O lançamento da Diretoria da Mulher do Paysandu ocorreu por meio de live no canal oficial do clube Youtube, com a presença do presidente Maurício Ettinger. A pasta passa a ser comandada pela conselheira Eveline Maia, junto com Ada Menezes, Viviane Guimarães, Rossella Oddenino e Ana Carolina Brito.

“Nós vamos atuar no social e no futebol feminino, em busca de parcerias para a realização de capacitações profissionais gratuitas para funcionárias, atletas e torcedoras”, resumiu Maia.

Eveline Maia assume a Diretoria da Mulher ao lado de Ada Menezes, Viviane Guimarães, Rossella Oddenino e Ana Carolina Brito (Ascom Paysandu)

Entre as frentes de trabalho estão campanhas de valorização às mulheres bicolores, com previsão, inclusive, de melhorias na Curuzu visando este público.

“[Vamos] Obter junto a hospitais e clínicas especializados descontos ou parcerias para exames preventivos de mamografia, fazer ações trimestrais com os órgãos responsáveis sobre campanhas contra o assédio e machismo nos estádios, além de melhorias nos banheiros do estádio para nos receber”, antecipou a diretora.

O novo setor foi criado justamente no último dia do mês de combate à violência contra a mulher, conhecido como Agosto Lilás. Por isso, depois da apresentação da novidade, a Diretoria da Mulher já promoveu debate sobre vários temas, com participação da defensora pública Daiane Lima, da psicóloga Mislene Lima, torcedoras, Bicolindas e algumas convidadas.

Eveline Maia adiantou que a pasta já possui agenda definida para os próximos meses. “Agora em setembro participaremos de uma conferência da Coordenadoria da Mulher que irá falar sobre políticas públicas voltadas à mulher no município de Belém. Nós faremos ações junto ao Sebrae/PA agora no mês do Outubro Rosa e mais na frente campanhas contra o machismo e assédio. Iremos também ficar responsáveis pelo futebol feminino do Paysandu para arrecadar patrocínios e valorizar nossas atletas”, concluiu.

O Paysandu está entre os clubes que irá participar do Campeonato Paraense de futebol feminino. A Federação Paraense de Futebol ainda não confirmou o calendário da competição, programada para este semestre.