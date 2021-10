Diretoria da mulher do Paysandu realiza ação em homenagem ao Outubro Rosa

A Diretoria da Mulher do Paysandu vai realizar neste sábado (30), a partida das 9 horas, no Bistrô Bicolor, que fica no Estádio da Curuzu, uma ação em homenagem ao Outubro Rosa. Com o tema “Na luta contra o câncer de mama, também sairemos campeãs", o clube encerra a programação do mês dedicado à prevenção ao câncer de mama.

O evento será composto por palestras, atendimento nutricional, estético e de enfermagem e sorteio de brindes, incluindo uma camisa oficial do Paysandu. A entrada é gratuita e aberta para todas as torcedoras do time alviceleste.

(Divulgação/ Diretoria da Mulher do Paysandu)

Dados

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), até 15 de setembro deste ano foram registrados 198 novos casos do câncer de mama. Em 2019, foram 662 confirmações no mesmo período, sendo que 330 mulheres e cinco homens foram a óbito.

Já os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) apontam 112 mortes até 16 de setembro contra 137 no mesmo período do ano passado.