Diretoria da Mulher do Paysandu participa de encontro com a ministra da Mulher

A Diretoria da Mulher do Paysandu Sport Club compareceu, neste sábado (5) ao Hangar, em Belém, a convite da Secretaria da Mulher do Estado do Pará, para participar do evento "Diálogos Amazônicos", no qual houve um encontro com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Durante a programação, a titular da pasta convidou a Diretoria do Paysandu para um encontro em Brasília (DF), no mês de setembro deste ano, para discutir políticas públicas voltadas a mulheres em clubes de todo o país. O Paysandu se destacará como pioneiro nessa campanha.

Eveline Maia, diretora da Mulher do Paysandu, lembra que a busca por políticas públicas voltadas para as mulheres que são torcedoras e estão envolvidas com o clube é uma das principais prioridades da direção bicolor. “A colaboração com o governo federal, através do Ministério das Mulheres, reforça esse compromisso. A ministra ficou satisfeita ao saber que o Paysandu promove a participação feminina em todas as áreas, tanto dentro como fora do campo”, afirmou.

Além disso, a Diretoria da Mulher do Paysandu também foi convidada para a próxima reunião do Grupo de Trabalho da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Pará, que acontecerá em 28 de agosto. O encontro discutirá a relação entre esporte e lazer.

Vale ressaltar que poucos clubes no Brasil possuem uma diretoria dedicada às mulheres. A Diretoria da Mulher do Paysandu foi estabelecida em 25 de agosto de 2021, com o propósito de melhorar as condições das torcedoras, colaboradoras do clube e outras mulheres ligadas ao futebol, como árbitras, jornalistas e trabalhadoras informais.