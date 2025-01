CBF confirma retorno da Copa do Brasil Feminina com Paysandu, Remo e Tuna Luso

A Copa do Brasil Feminina voltou ao calendário oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após um intervalo de nove anos. A competição contará com a participação de 64 times, incluindo representantes das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro. Entre os times classificados está a “Trindade de Aço” da capital paraense: Paysandu, Remo e Tuna Luso.

A última edição da Copa do Brasil Feminina foi disputada em 2016, quando o Audax/Corinthians sagrou-se campeão. O retorno da competição está previsto para o dia 14 de maio de 2025, com a final marcada para 19 de novembro. Além disso, o torneio será disputado no formato mata-mata.

VEJA MAIS

Histórico paraense na competição

A melhor campanha de um representante do Pará na competição foi em 2009, quando o Pinheirense, do distrito de Icoaraci, chegou até às semifinais, mas acabou sendo goleado por 8 a 0 pelo Santos, que contava com a Rainha Marta no elenco.

Alterações nas Séries A1, A2 e A3

A CBF também anunciou mudanças importantes nas Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Confira:

Série A1

A partir de 2025, a Série A1 terá apenas duas equipes rebaixadas, em vez de quatro, enquanto continuará a promover quatro times para a elite. O objetivo é aumentar o número de clubes na primeira divisão de 16 para 20 até 2027.

Série A2

Na Série A2, onde estão Remo e Paysandu, também haverá apenas duas equipes rebaixadas, contribuindo para o crescimento gradual da segunda divisão, que terá 20 clubes em um futuro próximo.

Série A3

A Série A3, representada pela Tuna Luso, adotará um novo formato em sua primeira fase, dividindo os 32 clubes em oito grupos com quatro equipes cada. As partidas serão disputadas em turno único. A competição, que anteriormente era realizada no formato mata-mata desde o início, manterá esse sistema eliminatório a partir da segunda fase até a grande final, que contará com jogos de ida e volta. O início da Série A3 está programado para 26 de abril.

Campeonato Paraense Feminino 2025

O Parazão Feminino de 2025 será realizado no segundo semestre do ano, assim como em 2024. A competição está prevista para ocorrer entre 3 de agosto e 14 de dezembro e definirá o representante do estado na Série A3 de 2026. A Tuna Luso buscará defender o título conquistado na edição anterior.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)