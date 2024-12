Copa do Mundo Feminina: Baenão, Curuzu e mais dois estádios podem receber verbas da Fifa; entenda

Belém concorre a uma das 12 vagas disponíveis para a realização da Copa do Mundo Feminina, em 2027. Caso a capital paraense seja eleita uma das sedes, os estádios Benão, Curuzu, além do Souza e o Centro da Juventude (CEJU) receberão melhorias pela FIFA. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul.

As cidades de Belém e Natal (RN) foram incluídas na disputa por uma das vagas para receber jogos da Copa do Mundo 2027. Não se sabe ao certo quantas cidades serão escolhidas, porém, trabalham com um número de oito a dez. Elas devem ser escolhidas em 2025, ainda sem data definida. Caso Belém esteja entre elas, o Mangueirão irá receber jogos e outras praças esportivas receberão melhorias.

Ricardo Gluck paul, presidente da FPF, afirmou que, caso ocorra de Belém ser uma das sedes da Copa do Mundo 2027, Baenão e Curuzu, estádios da dupla Re-Pa, passarão por melhorias importantes, feitas pela Fifa.

“Existem alguns critérios para que uma cidade seja subsede da Copa. É necessário que existam centros de treinamento em um raio acessível de hotéis cinco estrelas, o que inviabiliza os CTs de Paysandu e Remo, mas viabiliza o CEJU, Souza, Curuzu e Baenão, que receberão investimentos. A FIFA irá alugar esses locais e será responsável pelos investimentos. Para convencer a FIFA, assumimos o compromisso de realizar reformas no CEJU e no Souza, visando deixar um legado da Copa”, disse.

No mês de outubro deste ano, o Mangueirão recebeu a visita da comitiva da Fifa, que analisa os estádios que fazem parte do grupo que tentam ser sede da Copa do Mundo de futebol feminino em 2027. Foram analisadas o estádio, além da infraestrutura da cidade, além de serviços, aeroportos e rede hoteleira. O mandatário da Federação Paraense afirmou que, diferente do que ocorreu na Copa do Mundo masculina, em 2014, Belém poderá ter um legado esportivo, com centros de formação de jovens atletas, além dos estádios reformados para receberem os treinos das seleções.

“Se olharmos para a Copa masculina, veremos que a maioria das cidades-sede investiu em anéis viários, aeroportos e obras de mobilidade. Esses foram legados importantes. No caso do Pará, adotamos uma estratégia em que o principal legado será esportivo, com foco nos estádios. Há um grande projeto para o CEJU e outro para o Souza, voltados para torná-los centros de formação. Essa estratégia, que não está relacionada à CBF, é fruto de uma parceria entre o Governo e a FIFA. Já os gramados estão sob responsabilidade da FPF e da CBF”, falou.

Cidades que disputam vagas de sedes da Copa do Mundo Feminina 2027

Além de Belém e Natal, disputam as vagas para ser sede da Copa do Mundo Feminina as seguintes cidades:

Arena da Amazônia (Manaus-AM)

Arena Fonte Nova (Salvador-BA)

Arena de Pernambuco (Recife-PE)

Arena Castelão (Fortaleza-CE)

Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Neo Química Arena (São Paulo-SP)

Mineirão (Belo Horizonte-MG)

Beira-Rio (Porto Alegre-RS)

Mané Garrincha (Brasília-DF)

Arena Pantanal (Cuiabá-MT)