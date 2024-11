Estádio do Souza pode ser receber treinamento de seleções na Copa do Mundo Feminina de 2027

O Estádio do Souza, casa da Tuna Luso, poderá ser um dos locais de treinamento para as seleções que disputarão a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, anunciou em entrevista à Rádio Liberal+ que a estrutura do estádio está sendo proposta para funcionar como Centro de Treinamento (CT) durante a competição.

"O Souza está sendo indicado para ser CT na Copa do Mundo Feminina de 2027. Caso isso seja oficializado, teremos que transformar o estádio em um grande CT, com gramado e estrutura nos padrões da FIFA", afirmou Gluck Paul.

Belém foi apresentada oficialmente como candidata a cidade-sede para os jogos do torneio em agosto, por iniciativa do governador Helder Barbalho. A capital paraense disputa o posto com outras 11 cidades brasileiras: Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena de São Paulo).

Embora o Brasil já tenha sido confirmado como país-sede da Copa, a seleção das cidades que receberão os jogos ainda está em andamento. Para isso, uma equipe técnica da FIFA tem realizado vistorias nos estádios inscritos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como parte do processo de avaliação.

Em agosto, especialistas da FIFA estiveram em Belém e inspecionaram o Estádio Mangueirão. A expectativa é de que o local seja aprovado, já que passou recentemente por uma grande reforma que modernizou suas instalações, oferecendo maior conforto, acessibilidade e novas áreas para o público, além de um estacionamento amplo.

Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. Em maio deste ano, o Brasil venceu a disputa para ser o país-sede, superando uma candidatura europeia que incluía Holanda, Alemanha e Bélgica.