Copa do Mundo feminina 2027: Mangueirão passa por vistoria técnica da Fifa

Belém é uma das candidatas a cidades-sedes da Copa do Mundo feminina de futebol de 2027, que será realizada no Brasil. Com isso, nesta sexta-feira (4), o estádio Mangueirão recebe uma equipe da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para uma vistoria técnica.

A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. Os membros da instituição internacional, organizadora do mundial, irão avaliar as condições do estádio para a realização de jogos da Copa Mundo.

O Brasil já está confirmado como país-sede da competição, mas, as cidades ainda não foram fechadas pela CBF e FIFA. Com isso, a equipe tem feito as análises nos estádios inscritos pela CBF como parte do processo de seleção.

A vistoria técnica é um passo importante na preparação do Mangueirão para o torneio. Durante a inspeção, a equipe da FIFA avalia uma série de aspectos relacionados à infraestrutura do estádio, como gramado, arquibancadas, acessibilidade, segurança e capacidade para atender a demanda de público e imprensa para aprovar ou não o estádio.

A expectativa é de que o Mangueirão seja aprovado pela FIFA, já que o local passou por uma reforma recentemente que modernizou e ampliou o estádio, proporcionando novos ambientes, conforto nas arquibancadas e cadeiras, além de camarotes, acessibilidade e estacionamento.

Belém foi anunciada como candidata à cidade-sede para jogos da Copa do Mundo feminina em agosto pelo governador Helder Barbalho. Além da capital paraense, Rio de Janeiro (Maracanã), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena de São Paulo) são candidatas.

Esta é a primeira vez que a Copa do Mundo feminina será realizada em um país da América do Sul. O Brasil venceu a candidatura europeia, que era formada por Holanda, Alemanha e Bélgica em maio deste ano.