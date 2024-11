Flamengo em Belém! Mengão disputará a Supercopa Rei, no Mangueirão, em janeiro de 2025

O Flamengo conquistou na tarde deste domingo (10) o título da Copa do Brasil 2024, ao vencer mais uma vez o Atlético-MG, agora na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo placar de 1 a 0. O título deu ao Mengão o pentacampeonato da Copa do Brasil na sua história e credenciou o clube carioca à final da Supercopa Rei, que será disputada em janeiro, em Belém, no Estádio Mangueirão.

A torcida paraense já conhece um dos times que estará em Belém, para a grande final da Supercopa Rei 2025. O Flamengo garantiu seu “passaporte” para a Supercopa Rei e aguarda a definição do campeão brasileiro de 2024, para saber quem será seu adversário. Essa será a primeira vez em que a competição será disputada na região Norte do país.

Mengão estará em Belém no mês de janeiro de 2025 (FáBIO BARROS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO)

O adversário do Mengão está indefinido. Botafogo-RJ, Palmeiras-SP, Fortaleza-CE, Internacional-RS ainda possuem chances de título do Campeonato Brasileiro. O próprio Flamengo também está na briga para conquistar a taça do Brasileirão. Quem vencer a competição pega o clube carioca na final. Caso o Flamengo conquiste também o Brasileiro, o vice-campeão do Brasileirão herda a vaga e irá disputar a final da Supercopa Rei, que recebeu esse nome no ano passado, sendo “rebatizada”, para homenagear Pelé, o Rei do Futebol.

Arrascaeta conquistou mais um título com a camisa rubro-negra (Marcelo Cortes e Gilvan de Souza / CRF)

O Mengão retorna a Belém menos em menos de um ano. O clube rubro-negro jogou no Mangueirão no dia 31 de janeiro de 2024, contra o Sampaio Corrêa-RJ, em partida válida pelo Campeonato Carioca. O clube da Gávea venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Gabigol e Bruno Henrique. Essa partida teve uma renda de R$5.902,110 e um público pagante de 47.644 torcedores.

Torcida do Mengão lotou o Mangueirão em janeiro deste ano (Cristino Martins / O Liberal)

A Supercopa Rei foi confirmada em Belém em agosto deste ano, pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. O anúncio contou com a presença do governado do Pará, Helder Barbalho, que esteve em um evento no Rio de Janeiro, justamente na entidade que comanda o futebol nacional.

A data da partida ainda não foi oficializada pela CBF, mas deve ocorrer em janeiro, na abertura da temporada oficial do futebol brasileiro. Quem vencer fica com o título de Supercampeão Brasileiro. Em caso de empate a taça será decidida nas cobranças de pênaltis.