Flamengo vence o Atlético-MG e é pentacampeão da Copa do Brasil

Em um jogo cheio de chances e com a torcida atleticana lotando a Arena MRV, o Flamengo soube suportar a pressão do Galo e venceu a partida por 1 a 0, na tarde deste domingo (10), em Belo Horizonte (MG). O Mengão foi cirúrgico no jogo de volta da final da Copa do Brasil e aproveitou muito bem o contra-ataque para matar a partida e soltar o grito de campão.

Flamengo foi preciso no jogo e conseguiu arrancar a vitória diante da torcida do Galo (NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)

A equipe rubro-negra venceu com gol Plata, que recebeu passe de Bruno Henrique, ele tirou a marcação, entrou na área e com extrema categoria deu um toque por cima do goleiro do Galo, fazendo a festa da nação flamenguista espalhada pelo Brasil, aos 37 minutos. O Flamengo, que venceu o primeiro jogo por 3 a 1, deixou o placar agregado em 4 a 1 e conquistou seu quinto título da Copa do Brasil.

VEJA MAIS

O Mengão agora soma cinco títulos da segunda maior competição do país. O clube carioca venceu a Copa do Brasil nos anos de 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. O Flamengo iguala o Grêmio-RS, com cinco conquistas e se aproxima do Cruzeiro-MG, clube que mais venceu a competição com seis títulos.