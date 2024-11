Copa do Brasil: Vitória do Flamengo termina com explosivo no gramado e confusão

A final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, disputada neste domingo (10) na Arena MRV, teve momentos de tensão e cenas lamentáveis após o gol decisivo de Gonzalo Plata, que praticamente selou o título para o time rubro-negro. O jogador marcou um gol aos 36 minutos do segundo tempo e correu para comemorar próximo à bandeira de escanteio, o que desencadeou uma sequência de incidentes no estádio. Após o apito final e a vitória rubro-negra, também foi registrada confusão nas arquibancadas.

Logo após o gol, uma verdadeira chuva de objetos foi arremessada por torcedores do Atlético-MG, que incluía desde copos plásticos até um artefato explosivo. O explosivo estourou próximo aos jogadores do Flamengo, que comemoravam no gramado, e causou grande apreensão. A equipe de segurança teve que intervir para proteger os atletas rubro-negros, que não conseguiam permanecer em segurança nem mesmo próximos ao banco de reservas.

Além do arremesso de objetos, um torcedor mais exaltado invadiu o campo e tentou se aproximar dos jogadores do Flamengo. Ele foi contido rapidamente pela segurança e retirado do gramado sem conseguir alcançar os atletas.

A partida foi paralisada e só foi retomada aos 43 minutos, com o Flamengo liderando o placar agregado em 4 a 1, assegurando o título para o clube carioca. Com o resultado, a equipe sagrou-se campeã da Copa do Brasil na primeira final realizada na Arena MRV, que bateu o recorde de público com 44.876 torcedores presentes.