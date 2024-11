Gabigol no Cruzeiro: Atacante se despede do Flamengo com título; saiba mais

O Cruzeiro acertou a contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, logo após o título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo no domingo (10), com vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV. O anúncio da saída do atacante de 28 anos marca o fim de um ciclo de seis anos no Flamengo, onde Gabigol se consagrou como ídolo, acumulando títulos e impressionante média de gols.

“Essa é minha última final, não vou ficar no Flamengo”, disse o craque do Flamengo.

Gabigol chega ao Cruzeiro como a principal aposta do clube para a temporada de 2025. Segundo fontes internas, o atacante será o maior investimento salarial do time, um esforço liderado pelo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Desde a última janela de transferências, Lourenço já demonstrava grande interesse no jogador, mencionando a busca por um homem-gol capaz de elevar o desempenho da equipe.

Gabigol deixa o Flamengo com um legado impressionante: 160 gols em 305 jogos, títulos marcantes como duas Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), e duas Copas do Brasil (2022 e 2024). Apesar de negociações intensas para renovar o contrato com o Flamengo, que se encerra em 31 de dezembro, não houve acordo entre o clube carioca e o atacante.

O técnico Fernando Diniz, que vem destacando a evolução do Cruzeiro e celebrou o “melhor primeiro tempo” de sua equipe na última partida, vê Gabigol como uma peça crucial para alcançar a vaga na Conmebol Libertadores. A expectativa dos torcedores celestes agora é que o atacante mantenha o alto nível apresentado no Flamengo e seja decisivo na busca por títulos na próxima temporada.