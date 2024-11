Profissional da CBF é visto no chão após torcida do Atlético-MG jogar bomba no gramado

O fim da partida final da Copa do Brasil, vencida pelo Flamengo, foi marcado por uma confusão generalizada em campo. Em meio ao lançamento de bombas pelos torcedores do Atlético-MG, um profissional da CBF foi visto estirado no chão. A disputa realizada na ARENA MRV, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (10), terminou com invasão ao gramado e explosivos disparados contra os jogadores do time campeão.

