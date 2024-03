Mangueirão, em Belém, será o local da decisão da Supercopa do Brasil de 2025, afirma colunista

Após ser realizada em Brasília em 2023 e em Belo Horizonte neste ano, a final da Supercopa de 2025 já tem local definido pela CBF. O evento acontecerá no Mangueirão, em Belém, no ano em que a cidade também sediará a COP 30. O jogo decidirá o campeão entre os vencedores da Copa do Brasil e do Brasileirão deste ano. A informação foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

O palco escolhido para o evento é o Estádio Olímpico do Pará, popularmente conhecido como Mangueirão. No entanto, obviamente, ainda não há definição sobre quais equipes disputarão a partida.

Procurada por O Liberal, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Pará (Seel), que administra o Mangueirão, informou que não recebeu nenhum comunicado oficial sobre o assunto. De acordo com apuração da reportagem, a CBF não vai se pronunciar sobre a escolha da sede neste momento. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não se posicionou a respeito.

Como é disputada a Supercopa do Brasil?

A Supercopa do Brasil é um torneio anual de futebol que reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A primeira edição aconteceu em 1990, mas a competição foi descontinuada em 1992 e retomada apenas em 2020. Em 2023, a Supercopa do Brasil recebeu o nome de "Supercopa Rei", em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu no final de 2022.

Formato da disputa:

- A partida única é disputada em campo neutro, geralmente em um grande estádio do país.

- Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

- Se o mesmo time for campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, o vice-campeão do Brasileirão disputa a Supercopa contra o campeão da Copa do Brasil.

Lista de campeões da Supercopa:

- 6 times: Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

- Maior vencedor: Flamengo (2 títulos)

Data da disputa

A Supercopa Rei geralmente é disputada em fevereiro ou março, antes do início do Campeonato Brasileiro e marca o início do calendário oficial do futebol brasileiro.

Edição de 2024

Em 2024, a Supercopa Rei foi realizada no dia 4 de fevereiro no Mineirão, em Belo Horizonte. O São Paulo venceu o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.