Diante de 49 mil rubro-negros, Flamengo vence o Sampaio Corrêa no Mangueirão

Deu Flamengo no Mangueirão. Na partida desta quarta-feira (31), pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, o Mengão confirmou o ótimo retrospecto em Belém e venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0. A vitória fez o Flamengo ultrapassar o Vasco na classificação geral às vésperas do clássico de domingo (4).

Depois de quase 11 anos de espera, 49 mil torcedores rubro-negros puderam acompanhar uma partida do Flamengo na capital paraense. A última vez tinha sido em 2013, quando o time carioca bateu o Remo por 1 a 0, em partida válida pela Copa do Brasil.

Esse foi o 40º jogo do Fla na cidade e o aproveitamento foi de 65%, com 23 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. No século, os rubro-negros estão invictos na cidade com 5 vitórias e 2 empates, sendo 3 vitórias contra o Remo, 2 vitórias e 1 empate contra o Paysandu, e agora a vitória contra o Sampaio Corrêa-RJ, de Saquarema.

O torcedor rubro-negro presente no Mangueirão foi presenteado com a escalação da dupla de ataque histórica do Flamengo, com Bruno Henrique e Gabigol começando no time titular. Além disso, o jogo em Belém marcou a estreia do novo contratado para a temporada, o meia uruguaio Nicolas de la Cruz.

Confira os melhores momentos da partida:

Primeiro Tempo

No primeiro tempo só deu Flamengo. Domínio de posse de bola foi todo dos rubro-negros e foi assim que o time trabalhou a bola para criar as melhores chances do jogo. E de tanto insistir, o Mengão abriu o placar com Bruno Henrique aos 12 minutos, após o atacante aproveitar a sobra de uma falta venenosa do novo contratado De la Cruz. Foi o primeiro gol de Bruno Henrique em 2024 e a torcida foi ao delírio.

O Mengão deu uma relaxada natural após o placar inaugurado, mas ainda chegou com perigo em lance perdido de Arrascaeta dentro da grande área do Sampaio Corrêa-RJ. Porém, aos 42 minutos, o camisa 14 do Flamengo se redimiu e descolou um passe para encontrar Gabigol entre os zagueiros e ele marcar o segundo dos rubro-negros. O camisa 10 não marcava gols desde o dia 20 de agosto do ano passado.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o técnico Tite promoveu as entradas de Luiz Araújo e Allan no lugar do estreante De la Cruz e Erick Pulgar. As trocas mantiveram o ritmo do Flamengo e obrigaram o goleiro do Sampaio Corrêa-RJ a trabalhar na partida, assim como no primeiro tempo.

O ritmo foi caindo ao longo da segunda etapa, mas o Flamengo seguiu chegando ao ataque, principalmente nas jogadas de bola parada. Então o técnico deu a oportunidade para o volante Rayan Lucas, cria da base do Mengão, ter minutos diante do torcedor do Mangueirão. Além do garoto, entraram em campo Matheus Gonçalves e Varela. Porém, as trocas não alteraram o placar construído ainda no primeiro tempo.

Clássico dos Milhões à vista

A vitória colocou o Flamengo em 5º lugar na classificação, ultrapassando o Vasco, que agora está na 6ª colocação do Campeonato Carioca. Os dois se enfrentam no Clássico dos Milhões do próximo domingo (4), às 19h, no Maracanã. Será o primeiro clássico do estadual na atual temporada e tanto Flamengo e Vasco estão fora da zona de classificação para as semifinais da competição.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa-RJ 0x2 Flamengo

Campeonato Carioca 2024 - 5ª rodada

Data: 31/01/2024

Hora: 21h30

Local: Estádio Olímpico do Pará - Mangueirão

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

Gols: Bruno Henrique 12’ do 1T e Gabigol 42’ do 1T (Flamengo)

Cartões amarelos: Paulo Vitor, Thurram, Rodrigo Dantas, Leandro Matheus (Sampaio Corrêa-RJ); Allan (Flamengo)

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro Matheus; Roberto (Betão), Índio, Eduardo Thurram, Paulo Vitor (Guilherme); Eduardo Rosado (Helenilson), Dantas, Marcelo; Lucas (Gabriel Agú), Hugo Cabral (Max) e Abner. Técnico: Silvestre dos Anjos.

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Allan), Gerson (Luiz Araújo), Arrascaeta (Matheus Gonçalves) e De la Cruz (Rayan Lucas); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.