Tite destaca bravura dos jogadores do Flamengo e agradece torcida de Belém

Ao final da partida que deu a vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, o técnico Tite conversou com os jornalistas que aguardavam o comandante e sua análise sobre o confronto. Em linhas gerais, Tite destacou que o time vem trabalhando bastante, mas que ainda precisa de tempo para alcançar o nível ideal, levando em consideração ter sido este o primeiro teste com a formação titular.

"O Flamengo é uma equipe que mobiliza muita gente. Fomos acolhidos de uma forma muito bonita. Chegando ontem no hotel, ela se faz sentido nesse calor humano do torcedor. Agradecemos muito a hospitalidade do povo paraense", frisou o técnico, que fez questão de lembrar sua visão sobre a torcida de outros estados.

"Eu tenho dito que os atletas tem uma responsabilidade muito grande Eles são exemplos para outros atletas e crianças. Talvez o mais cascudo não dê muito valor a isso, mas eu, como educador, peço constantemente para eles. Educação". Quanto ao jogo, ele reconhece que o Flamengo tem um grupo superior, mas com algumas ressalvas.

VEJA MAIS



"Temos um grupo muito forte e a utilização e oportunidades para que elevem o nível técnico. Resultou em um grande primeiro tempo. Poderíamos ter feito mais", admite, que reforça a boa relação com o grupo em mãos. "Eu não tenho dois discursos. Se tu pegar todos os atletas, o que eu falo para eles eu falo aqui. Eu não minto. É uma relação de confiança baseada no trabalho. Se isso ganha jogo, eu não sei, mas ela contribui".

A coletiva terminou quando o treinador foi perguntado sobre a tradição de Remo e Paysandu no futebol paraense e a presença do Flamengo. Tite respondeu educadamente e deixou a sala de imprensa. "Dá para ter dois clubes. Diferentemente de outras situações, dá para torcer pelo Paysandu e Remo, além do Flamengo. No coração tem espaço, tem carinho. Isso não deprecia nada. Não é ruim", disse.

"Mostra uma grandeza, sem desprezar toda a história de Paysandu e Remo, que é muito grande. Eu treinei e joguei muito contra os dois. Eu lembro muito bem do meu passado e valorizo. Eu brinco que treinava aranha no meu início. A gente tem todo um passado, enfrentei em outros níveis. Dá para ter os dois", conclui