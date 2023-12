Flamengo está próximo de contratação de Nicolas de La Cruz, do River Plate

O Flamengo está cada vez mais próximo de acertar a contratação do uruguaio Nicolas de La Cruz, do River Plate. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro negociou a compra do meio-campista em 18 milhões de dólares (cerca de R$89,21 milhões).

O valor é maior que a multa rescisória de La Cruz, avaliada em 16 milhões de dólares (R$79,30 milhões), a qual o presidente Rodolfo Landim se responsabilizará. O River Plate possui direito à metade da multa. Fora isso, o Mengão deve desembolsar uma comissão pela operação e também depositar 15% do valor total do negócio para o jogador, algo obrigatório em uma transferência envolvendo atletas no futebol argentino.

Ao total, o rubro-negro faria o pagamento de 9 milhões de dólares (R$44,61 milhões) à vista ao River Plate e a outra metade ao Liverpool, que possui 50% dos direitos do uruguaio.

De La Cruz

O meio-campista uruguaio já havia definido valores com o Flamengo desde o segundo semestre de 2023, mas lutava pela liberação do River Plate. No último fim de semana, o treinador Martín Demichelis, disse em entrevista coletiva que havia um acordo verbal para a saída do uruguaio se o clube com quem ele negociava confirmasse o interesse.

Nicolas, de 26 anos, defende o River desde 2017, onde conquistou sete títulos e diversas ofertas de grandes clubes. Nesta temporada, coleciona 37 jogos, sete gols e três assistências. Pela Seleção Uruguaia, atuou em seis partidas, com três gols e três assistências.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)