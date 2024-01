Torcedor paraense faz tatuagem em homenagem ao Flamengo e vibra com time em Belém: 'Sonho'

O paraense Paulo Robson, de 38 anos, levou a paixão pelo Flamengo para a pele. O torcedor decidiu demonstrar o seu amor pelo clube e tatuou no ombro símbolos e títulos marcantes do time rubro-negro.

Paulo é morador do bairro da Cremação, em Belém, e é um dos torcedores que estão na frente do hotel em que a equipe está hospedada. Em conversa com o repórter de OLiberal.com, Fábio Will, ele falou sobre a paixão pelo clube.

"Foi meu sonho", disse o torcedor sobre a passagem do time do coração por Belém. "Há 15 anos eu fui ver e esse ano vou de novo para o estádio. Eu sou flamenguista, o Flamengo é tudo na vida", declarou Paulo Robson.

A tatuagem foi pensada pelo torcedor. Segundo Paulo, foram cerca de quatro horas para finalizar o desenho, que tem o urubu, mascote do clube, a taça Libertadores e outros símbolos do Flamengo.

Tatuagem em homenagem ao Flamengo (Fábio Will / O Liberal)

Para a partida contra o Sampaio Corrêa desta quarta-feira (31), no Mangueirão, o torcedor paraense apostou em uma vitória larga, de 5 a 0, com gols de Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique.

Onde assistir o jogo Flamengo x Sampaio Corrêa?

A expectativa é que cerca de 50 mil torcedores compareçam no Mangueirão para assistir a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa, que ocorre nesta quarta-feira (31), no estádio Mangueirão, a partir das 21h30. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca.