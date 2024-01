De Manaus, irmãos vendem camisas e bandeiras do Flamengo pelo Brasil

Um time de futebol pode mexer não só com a paixão de um torcedor, mas também movimentar toda a vida de uma família inteira. Com a equipe do Flamengo em Belém, muitos torcedores vieram até a capital para acompanhar o clube. Dois desses admiradores são os irmãos Leonardo e Luan Ribeiro, que viajam o Brasil vendendo camisas e bandeiras do Mengão.

Em entrevista para o repórter de OLiberal.com, Fábio Will, os irmãos, que são de Manaus, estado vizinho do Pará, contaram que rodam o país vendendo as camisas e bandeiras do Flamengo.

O empreendimento começou na final da Supercopa do Brasil de 2022, no jogo entre Flamengo e Atlético-MG, na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

"Flamengo é Flamengo!. [A paixão] é algo que vem de família, vem dos nossos pais. Meu irmão e eu rodamos o Brasil [vendendo as camisas]. Nós começamos em Cuiabá, na final da Super Copa, Flamengo e Atlético-MG, de lá nós descemos para Brasília, para fazer Flamengo e Botafogo, e depois fomos para Fortaleza fazer Flamengo e Ceará. Então, a gente sai de Manaus e vai rodando a trabalho e, ao mesmo tempo, torcendo", contou Luan Ribeiro.

Ainda segundo os irmãos, por jogo, eles conseguem fazer entre R$ 8 a R$ 12 mil, dependendo da cidade. Após a parada em Belém, Leonardo e Luan vão renovar o estoque, que veio pequeno para Belém, apenas 50 camisas e 30 bandeiras, e embarcam para o Rio de Janeiro.

A parada na cidade maravilhosa vai ser para fazer as vendas para o clássico carioca entre Flamengo e Vasco, que ocorre no próximo domingo (4), válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Agenda

O Flamengo joga nesta quarta-feira (31) contra o Sampaio Corrêa, no estádio Mangueirão, a partir das 21h30. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca.