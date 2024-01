Flamengo em Belém: Cebolinha acena e leva crianças torcedoras do Fla à loucura em hotel; vídeo

O atacante Everton Cebolinha é uma das atrações do Flamengo para a partida desta quarta-feira (31), contra o Sampaio Corrêa-RJ, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Alguns torcedores mirins que tiveram acesso ao hotel onde a equipe rubro-negra está hospedada conseguiram receber o carinho do jogador, que acenou e levou a garotada à loucura no saguão de entrada.

O jogador é uma das principais armas do técnico Tite para o confronto de logo mais. Ele vive sua melhor fase com a camisa do Fla desde a chegada do treinador, no meio da última temporada. Ao todo, Cebolinha tem 95 jogos, 10 gols e 15 assistências pela equipe carioca.

No entanto, o ponta ganhou forte concorrência com a chegada de Nicolas De La Cruz. O jogador uruguaio é a principal contratação do Flamengo para 2024 e também pode atuar pelas beiradas do campo.

A partida entre Flamengo e Sampaio acontece na noite desta quarta, a partir das 21h30, no Mangueirão. Os ingressos estão esgotados.