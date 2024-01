Mais de mil agentes de segurança são escalados para jogo do Flamengo no Mangueirão, em Belém

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com órgãos de segurança estaduais e municipais de Belém, elaborou estratégias para atuar durante a partida entre Sampaio Corrêa-RJ e Flamengo, marcada para quarta-feira (31) no Mangueirão, às 21h30. Com expectativa de público de 50 mil pessoas, mais de mil agentes participarão das ações dentro e fora do estádio.

O objetivo das diretrizes de segurança é garantir a integridade física do público e do patrimônio, além de assegurar a fluidez do trânsito no entorno do estádio. A atuação ocorrerá antes, durante e após a partida. O planejamento inclui policiamento ostensivo, segurança privada para orientação no acesso e no interior do estádio e organização do trânsito.

O policiamento começará antes da abertura dos portões, programada para as 17h, com uma programação dentro do estádio, incluindo apresentações de DJ's e atrações musicais. O trânsito será organizado na via Transmangueirão e na avenida Augusto Montenegro, com sentido único em direção ao estádio.

Efetivo policial contará com mais de mil agentes (Bruno Cecim / Ag. Pará)

Durante o evento, o Centro de Controle e Comando Operacional (CCCO) do Estádio Mangueirão será ativado para concentrar o monitoramento de imagens das câmeras instaladas no estádio e no entorno. O Corpo de Bombeiros Militar atuará para atendimentos pré-hospitalares e socorro imediato, e a Segup, com o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), contará com uma aeronave para apoio.

O trabalho integrado das forças de segurança busca proporcionar um evento tranquilo, com a máxima capacidade de público do estádio. O policiamento, a vigilância por câmeras e as ações de segurança serão coordenados para garantir o sucesso do evento esportivo. Além disso, órgãos municipais como a Guarda Municipal de Belém, Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Secretaria de Economia de Belém (Secon) também participarão da operação.