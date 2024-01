Flamengo em Belém: Gabigol chega na cidade, pergunta pela cantora Joelma e torcida paraense responde

O Flamengo desembarcou em Belém e arrastou uma multidão para a chegada ao aeroporto e também para a frente do hotel, no bairro de Nazaré. Na terra do Calypso, o ídolo do Mengão, Gabigol, fez questão de lembrar da canora Joelma em sua rede social.

Em sua conta no “X”, antigo Twitter, Gabigol fez uma postagem ao chegar em Belém perguntando pela cantora Joelma e citou a rainha do Calypso na publicação.

“Joelma cadê você?”, escreveu Gabigol.

Torcedores

Ainda sem resposta

Vários torcedores comentaram a publicação de Gabigol no X e falaram do famoso tacacá, que faz parte da música “Voando pro Pará”, que é um dos grandes sucessos da cantora. Até o momento, Joelma não respondeu a publicação do jogador do Flamengo.

Agenda

São esperados 50 mil torcedores para acompanhar a partida. Todos os ingressos de arquibancada e cadeiras foram vendidos. Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo duelam nesta quarta-feira (31), às 21h30, no novo Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no OLiberal.com.