Flamengo em Belém: Gabigol deve estar entre os titulares pela 1ª vez com Tite no comando

Depois de 11 anos, o Flamengo volta a Belém para um jogo oficial nesta quarta-feira (31), contra o Sampaio Corrêa, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio do Mangueirão. E a grande novidade do time titular do clube carioca pode ser a presença de Gabigol.

O ídolo da torcida, que ainda não teve muitas chances com o técnico Tite, espera finalmente ter sua oportunidade na equipe titular e começar jogando ao lado de Bruno Henrique no ataque. A ideia seria poupar a dupla Pedro e Cebolinha para o clássico contra o Vasco no domingo (04).

VEJA MAIS

Insatisfação

No final de 2023, Gabigol não escondeu sua insatisfação por não ter recebido chances com Tite. Em entrevista ao Podpah, no YouTube, o jogador desabafou.

"Praticamente todos os jogadores saíram jogando com ele, e eu não, tá ligado? Claro que eu fico p*, quero jogar. Eu não estou suave, falei isso para ele. Óbvio que não estou feliz, quero jogar. Fui para a Inter (de Milão), Benfica, e saí porque não estava jogando. Não é pensamento individualista, todos já foram titulares com ele, eu ainda não fui. Sei que não tenho que ficar aqui falando, é mostrar o meu máximo, quando ele precisar vou estar lá", disse.

Desde a chegada de Tite, Gabigol entrou em 10 jogos, mas não marcou nenhum gol. As críticas da torcida aumentaram, e as conversas pela renovação de contrato estão travadas. O vínculo do jogador com o Flamengo termina no fim de 2024.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)