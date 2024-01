Jogo do Flamengo em Belém terá segurança reforçada pela Guarda Municipal nesta quarta-feira (31)

A Guarda Municipal de Belém reforçará a segurança durante a partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa/RJ, pelo Campeonato Carioca 2024. A partida está acontecerá nesta quarta-feira, 31, às 21h30, no Estádio Olímpico do Pará-Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão.

O contingente incluirá 52 guardas municipais, cinco viaturas e 21 motocicletas do grupamento operacional das bases distritais, bem como dos grupamentos de Ações Táticas (GAT), Táticas com Cães (ATAC), Ronda da Capital (Rondac) e Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O planejamento do serviço dos guardas municipais está alinhado com a estratégia integrada da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), responsável por coordenar as ações de segurança durante o jogo. Os agentes municipais atuarão na manutenção da ordem e na proteção do patrimônio público, prestando apoio aos fiscais da Organização Pública, realizando rondas nas estações do BRT e na área externa do estádio, além de efetuar patrulhamento ostensivo e preventivo nos portões de acesso pelas avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro. A Guarda Municipal de Belém atuará nas operações no Centro de Comando e Controle, além de oferecer escolta ao time do Sampaio Corrêa.

“A participação da Guarda de Belém nos campeonatos esportivos é uma rotina. Nossa cidade tem paixão pelo futebol e esse jogo vai trazer milhares de pessoas para o Estádio e a Guarda Municipal está preparada para atuar em conjunto com outras forças e garantir a tranquilidade de todos”, explica o inspetor-geral da GMB, Joel Monteiro.