Flamengo em Belém: MP e órgãos de segurança montam estratégias visando acesso e saída dos torcedores

A terça-feira (30) foi de reunião entre representantes do Ministério Público do Estado do Pará e órgãos de segurança pública do Estado, para debater estratégias para a partida entre Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo, marcada para ocorrer nesta quarta-feira (31), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Algumas coordenadas foram debatidas e alinhadas entre os órgãos de segurança, para garantir que os torcedores paraenses tenham acessos e saídas tranquilas do novo Mangueirão. Estiveram presente na reunião representantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Detran, Guarda Municipal de Belém, além de Calilo Kzan, representante do evento. Participaram também promotores de justiça, que representaram o Ministério Público do Estado do Pará.

Eduardo Falesi, promotor de justiça, falou da importância da reunião, alinhamento e integração entre os órgãos de segurança, para garantir o andamento tranquilo de um grande evento.

“Os grandes eventos no Mangueirão passaram a ser uma realidade, sendo que torna-se fundamental para o aperfeiçoamento das atividades dos agentes públicos e privados envolvidos no evento que os procedimentos sejam não somente alinhados, mas, sobretudo, integrados. Foram colocadas por parte de cada órgão as preocupações e o que está sendo pensado para o sucesso do evento”, disse.

Após o evento cada órgão de segurança irá elaborar um relatório, citando ocorrências, principais dificuldades, além de propor melhorias. Todos os órgãos possuem um prazo de 10 dias para entregar seus relatórios ao Ministério Público do Pará.

São esperados 50 mil torcedores para acompanhar a partida. Todos os ingressos de arquibancada e cadeiras foram vendidos. Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo duelam nesta quarta-feira (31), às 21h30, no novo Mangueirão, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no OLiberal.com.