Chegada, abertura dos portões e ingressos: veja detalhes do jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa

O Flamengo desembarca em Belém no início da madrugada desta quarta-feira (31) para o jogo contra o Sampaio Corrêa, no Mangueirão, válido pela quinta rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

A chegada do clube rubro-negro a Belém é muito aguardada pelos torcedores paraenses, já que esta é a primeira vez que o time retorna a capital em 15 anos. Com isso, a promessa para o jogo é de casa cheia - todos os ingressos para as arquibancadas estão esgotados.

Flamengo x Sampaio Corrêa

O Flamengo chega ao Brasil na madrugada de quarta-feira (31), às 00h, após fazer a pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. O clube fez uma preparação intensa para o Campeonato Carioca, fechando os treinamentos com saldo positivo, mesmo o técnico Tite reconhecendo a necessidade de ajustes técnicos e táticos no time.

No Campeonato Carioca, o Flamengo está na oitava posição, com cinco pontos, tendo apenas uma vitória em três jogos. Nas últimas duas partidas, disputadas com o time reserva, o rubro-negro ficou no empate.

Com Arrascaeta e companhia de volta à competição, a expectativa é que o clube volte a figurar no G4.

O Sampaio Corrêa-RJ chega para a partida contra o Mengão em Belém com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O time está na 10º colocação do Carioção, com apenas um ponto.

Esta é a primeira vez que o clube enfrenta o Flamengo, assim como os outros times grandes do Rio Janeiro. Conhecido como Galinho da Serra, o Sampaio Corrêa-RJ foi fundado em 2006, tendo apenas 17 anos de história.

Nesta temporada de 2024, o clube disputa pela segunda vez na história a primeira divisão do Campeonato Carioca. Em 2021, o Galinho não chegou a figurar entre os grandes do Rio e ficou na fase preliminar.

Confira a programação e como chegar no jogo do Flamengo em Belém

Fan fast

Torcedores apaixonados pelo Flamengo estão preparando uma grande festa para os jogadores rubro-negros. A Fan Fest do Flamengo inicia às 17h, mesmo horário em que os portões do Mangueirão irão abrir. Antes da partida, os torcedores poderão curtir bandas de pagode como “Tamo Junto” e “Irreverência”. Os Djs Assayag e Victor Filgueiras, também se apresentam para animar a torcida antes da bola rolar.

Ingressos de estacionamento

Para quem vai para o Mangueirão de carro ou moto, é preciso adquirir um ingresso para o estacionamento. Os bilhetes estão custando R 50 para carros e R$ 30 para motos, e estão sendo vendidos nas lojas oficiais do clube, a Nação Rubro-Negra, nos Shoppings Boulevard, Castanheira e Parque Shopping.

Ingressos para o jogo

Os ingressos para as arquibancadas do jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa já estão esgotados. Mas, ainda há entradas para os setores de cadeira, que custam R$ 200 e para os Louges, vendidos por R$ 600 (mais taxa de compra). As vendas são feitas por meio do site IngressosSA, além de presencialmente nas lojas Nação Rubro-Negra nos Shoppings Castanheira, Boulevard e Parque Shopping, além do quiosque dos classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.

Portões do Mangueirão

O estádio do Mangueirão tem duas entradas principais: avenida Augusto Montenegro lado A) e Avenida Mangueirão (lado B). Assim, o torcedor precisa ficar atento em qual lado da arquibancada vai ficar para não ir para o local errado, caso isso ocorra, será preciso dar a volta em todo o estádio.

Em cada setor, há quatro entradas para os torcedores, sendo o lado A (A1 e A2; B1 e B2) à esquerda, e o lado B (A3 e A4; B3 e B4) à direita. Os portões abrem para os torcedores às 17h.

Agenda

A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa ocorre nesta quarta-feira (310, às 21h30, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém.