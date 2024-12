Flamengo x Botafogo em Belém: Final da Supercopa 2025 terá clássico no Mangueirão; veja data

Tudo definido! Com o título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Botafogo-RJ neste domingo (8), a final da Supercopa Rei, que será disputada em fevereiro de 2025 em Belém, no Mangueirão, será o clássico carioca entre Flamengo x Botafogo. A primeira competição nacional do futebol brasileiro em 2025 colocará frente a frente um clássico entre Mengão x Fogão, em uma partida que vale taça e o título de Supercampeão do Brasil de 2024.

O Flamengo foi o primeiro clube a garantir vaga na final da Supercopa Rei. O Mengão ganhou o direito de disputar a decisão após conquistar o título da Copa do Brasil deste ano, diante do Atlético-MG, com duas vitórias, a primeira por 3 a 1 no Maracanã e a segunda por 1 a 0, dentro da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Já o Fogão garantiu a vaga após conquistar o título do Campeonato Brasileiro. A decisão que garantiu a taça ao clube alvinegro foi na última rodada. O Botafogo venceu o São Paulo-SP no Estádio Nilton Santos e levou o título e a chance de garantir mais uma taça, logo no começo do ano de 2025 contra um dos seus maiores rivais.

Em 2024 Flamengo x Botafogo se enfrentaram três vezes, uma pelo Campeonato Carioca e duas pelo Brasileirão. No Carioca o Fla levou a melhor e venceu por 1 a 0. Já na Série A o Fogão venceu os dois confrontos, o primeiro por 2 a 0 e o segundo uma goleada por 4 a 1.

Taça da Supercopa que será dispuada em Belém (Staff Images / CBF)

Região Norte

A final da Supercopa Rei será em Belém e está marcada para ocorrer no dia 2 de fevereiro (domingo), no Mangueirão. Essa é a primeira vez em que a competição será disputada na Região Norte do Brasil. A Supercopa possui a característica de ser itinerante e já foi disputada em Brasília (DF), Cuiabá (MT) e no ano passado a decisão ocorreu em Belo Horizonte (MG). O Flamengo é o maior campeão da Supercopa com dois títulos (2020 e 2021). Já o Fogão vai para a sua primeira final do torneio.