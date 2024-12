Campeão Brasileiro e da Libertadores, quando o Botafogo enfrenta o Pachuca-MEX no Mundial 2024?

O Botafogo de Futebol e Regatas conquistou o título do Campeonato Brasileiro neste domingo (08), após vencer o São Paulo, e entrou para a história como campeão nacional.

Além disso, na semana passada, o clube carioca alcançou mais uma grande vitória, ao conquistar a Copa Libertadores da América, em Buenos Aires, ao derrotar o Atlético-MG por 3x1. Com esse feito, o Botafogo se garantiu na disputa do Mundial de Clubes 2024, que será oficialmente reconhecido como o torneio Intercontinental pela Fifa, além de garantir sua vaga no Super Mundial de 2025.

Na competição global de 2024, o Botafogo começará sua jornada nas quartas de final, enfrentando o Pachuca, do México. A partida será na quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Catar.

A equipe mexicana se garantiu no torneio como campeã da Liga dos Campeões da Concacaf de 2024 de forma invicta. O título veio ao bater o Columbus Crew, dos Estados Unidos, por 3 a 0 na final.

Caso vença, o time alvinegro avançará para a semifinal contra o Al-Ahly, do Egito, marcada para o dia 14 de dezembro. A grande final ocorrerá no dia 18 de dezembro, onde o vencedor terá a chance de disputar o título mundial contra o Real Madrid, já classificado para a decisão.