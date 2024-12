Torcedor do Botafogo mostra como narrou o gol do título para o irmão cego; vídeo

Jair Conrado e seu irmão Jeferson Conrado são torcedores do Botafogo que foram até a Argentina ver o seu time de coração ser campeão da Libertadores. Os dois viralizaram num vídeo publicado no perfil do Instagram de Jair, em que ele aparece narrando o último gol do time carioca contra o Atlético Mineiro para o irmão, que tem deficiência visual desde os 10 anos.

Confira o vídeo:

No vídeo, Jefão chega a reagir à narração e a situação da partida: "Bora, Moleque", enquanto seu irmão descreve o lance do terceiro gol do Botafogo, marcado por Júnior Santos. Jair tenta contar cada detalhe para que o irmão tenha a melhor experiência estando no estádio para acompanhar a partida. "Tá segurando a bola na linha de fundo. Opa, passou por todo mundo. Entrou na área. É só rolar, é só rolar. Rolou", narrou Jair. "É gol do Júnior Santos", finalizou, enquanto os dois se emocionavam com o título inédito do Glorioso.

A publicação feita no perfil de Jair conta com comentários de diversos famosos, em que o próprio autor do gol comentou: "Muito legal. Deus continue te abençoando".

Além dele, um torcedor comentou: "Sou Flamenguista, e estou chorando com esse Lindo relato. Parabéns! Mereceram demais!".

Jair explica o motivo do gol ter sido tão emocionante para Jefão e ele: Nós comentamos ao longo do jogo que o Júnior Santos ia entrar e fazer o gol do título. [...] Nos identificamos muito. Ele merecia viver isso e estávamos na torcida. Tudo isso deixou o gol mais emocionante". Muitas pessoas comentaram: "Jamais será só futebol!"

