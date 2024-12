Mundial de Clubes 2025: Confira como ficaram os grupos e veja os confrontos dos times brasileiros

O Mundial de Clubes 2025 promete ser uma das edições mais emocionantes da história, reunindo 32 equipes de todos os continentes e oferecendo uma competição de tirar o fôlego. A competição será realizada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. A FIFA anunciou recentemente os grupos, que já despertam expectativas para duelos eletrizantes entre gigantes do futebol mundial. O sorteio foi realizado na tarde desta quinta-feia (4). Confira como ficaram os grupos e quais equipes podem surpreender nesta disputa histórica!

Os representantes do Brasil no Mundial de Clubes 2025 são Palmeiras, no Grupo A; Botafogo, no Grupo B; Flamengo, no Grupo D; e Fluminense, no Grupo F. Esses quatro clubes entram na competição como grandes esperanças para o país, enfrentando adversários de peso em busca do título mundial.

VEJA MAIS

Grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Porto (Portugal)

(Portugal) Al Ahly (Egito)

(Egito) Inter Miami (Estados Unidos)

O grupo A reúne o Palmeiras, o tradicional Porto de Portugal, o gigante africano Al Ahly e o Inter Miami, que busca destaque internacional.

Grupo B

PSG (França)

(França) Atlético de Madri (Espanha)

(Espanha) Botafogo (Brasil)

(Brasil) Seattle Sounders (Estados Unidos)

Favoritos como PSG e Atlético de Madri terão que lidar com o entusiasmo do campeão da Libertadores 2024, Botafogo, e a força do Seattle Sounders.

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

(Alemanha) Auckland City (Nova Zelândia)

(Nova Zelândia) Boca Juniors (Argentina)

(Argentina) Benfica (Portugal)

Este grupo promete ser uma batalha épica, com Bayern, Boca Juniors e Benfica como protagonistas. O Auckland City completa o grupo, buscando surpreender.

Grupo D

Flamengo (Brasil)

(Brasil) Espérance (Tunísia)

(Tunísia) Chelsea (Inglaterra)

(Inglaterra) León (México)

O Flamengo enfrenta adversários de peso como Chelsea e León, além do Espérance, representando o futebol africano.

Grupo E

River Plate (Argentina)

(Argentina) Urawa Red Diamonds (Japão)

(Japão) Monterrey (México)

(México) Inter de Milão (Itália)

Com duas potências sul-americanas e europeias no mesmo grupo, River Plate e Inter de Milão, a competição no grupo E será acirrada.

Grupo F

Fluminense (Brasil)

(Brasil) Borussia Dortmund (Alemanha)

(Alemanha) Ulsan (Coreia do Sul)

(Coreia do Sul) Mamelodi Sundowns (África do Sul)

O Fluminense terá pela frente o Borussia Dortmund e os representantes da Ásia e África, Ulsan e Mamelodi Sundowns.

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

(Inglaterra) Wydad (Marrocos)

(Marrocos) Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

(Emirados Árabes Unidos) Juventus (Itália)

Manchester City e Juventus prometem liderar este grupo, enquanto Wydad e Al Ain tentam desafiar os favoritos.

Grupo H

Real Madrid (Espanha)

(Espanha) Al Hilal (Arábia Saudita)

(Arábia Saudita) Pachuca (México)

(México) Salzburg (Áustria)

O grupo H traz o poderoso Real Madrid, que encara Al Hilal, Pachuca e o emergente Salzburg.

O que esperar do Mundial de Clubes 2025?

Com um novo formato que amplia a participação de equipes, o torneio traz maior diversidade e potencial para surpresas. Times como Palmeiras, Flamengo, River Plate e Fluminense representam o Brasil, enquanto gigantes como Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique buscam manter sua hegemonia.