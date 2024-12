Fifa fecha acordo com DAZN para transmissão do Mundial de Clubes; Torneio terá quatro brasileiros

A FIFA anunciou nesta quarta-feira (4) um acordo exclusivo com a plataforma de streaming DAZN para a transmissão global do Mundial de Clubes 2025. A competição, que terá 63 partidas, será transmitida gratuitamente na plataforma, com possibilidade de sublicenciamento para redes locais.

Segundo Gianni Infantino, presidente da FIFA, a meta é democratizar o acesso ao torneio: “Desde o início, queríamos reunir os 32 melhores clubes do mundo em um torneio inclusivo e baseado no mérito. Esse acordo com a DAZN garante que o novo Mundial será o torneio de clubes mais acessível de todos os tempos.”

Apesar da ambição, a FIFA enfrentou obstáculos nas negociações de direitos, especialmente na Europa, onde o novo formato enfrenta comparações desfavoráveis com a Champions League. Nos Estados Unidos, país-sede do evento, o futebol ainda luta por maior popularidade.

VEJA MAIS

O acordo entre as duas entidades entra em vigor nesta quinta-feira (5), com o sorteio dos grupos da competição às 15h. Representando o Brasil, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados no torneio.

Shay Segev, CEO da DAZN, destacou a relevância da parceria: “Esse acordo é um marco para a DAZN, consolidando nossa posição como a casa do futebol global. Estamos ansiosos para transmitir esse evento histórico e fortalecer nossa relação de longo prazo com a FIFA.”

O Mundial de Clubes 2025 será disputado entre 12 de junho e 13 de julho, com o jogo inaugural no Hard Rock Stadium, em Miami, e a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey.