Pará deve receber evento internacional e jogos de Flamengo e Corinthians em 2025

O Pará deve receber um evento internacional de grande porte no próximo ano. Pelo menos é o que afirma o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal na véspera do Congresso Técnico do Parazão, em Tracuateua, ele disse que as tratativas para a realização da partida estão avançadas.

"Existem vários grandes eventos programados, mas tem um que eu acho que é muito impactante: uma competição internacional de altíssima relevância que queremos trazer para Belém. Isso deve começar a ganhar força agora, e devemos bater o martelo sobre isso nos próximos 40 a 60 dias, no máximo. Será um grande anúncio", disse Ricardo.

Vale destacar que Belém já está na rota de outro grande evento para a próxima temporada. No dia 2 de fevereiro, a capital do Pará receberá a Supercopa Rei, que será disputada entre o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e o campeão brasileiro, que pode ser o Botafogo ou o Palmeiras.

O Mengão, inclusive, que já jogou em Belém em 2024 pelo Campeonato Carioca, deve voltar à cidade em 2025 para outra partida, além da Supercopa Rei. De acordo com Gluck Paul, o Rubro-Negro carioca e o Corinthians devem mandar jogos no Pará como parte de uma campanha de sustentabilidade voltada à COP-30.

"Estamos negociando com o Flamengo e com o Corinthians para trazer jogos oficiais para Belém em homenagem à COP, que é o grande evento do momento. Perguntei ao Landim: 'O que o Flamengo vai fazer pela COP este ano?' Foi uma pergunta que ninguém havia feito a ele, e que soou extremamente pertinente. Afinal, será um evento climático global, vai acontecer no Brasil, e todo mundo estará fazendo algo. O que o Flamengo pode fazer? Eu disse: 'Você pode realizar um jogo em Belém e destinar parte da renda para financiar uma ação sustentável na Amazônia, na floresta. Assim, você mostraria a grandeza do Flamengo, que está realizando uma ação gigantesca na floresta amazônica e deixando um legado real na área da sustentabilidade'. Da mesma forma, estamos dialogando com o Corinthians e, por que não, com outros clubes que também tenham capacidade de atrair torcida em Belém", finalizou.

O Congresso Técnico do Campeonato Paraense ocorrerá neste sábado (7), em Tracuateua, no nordeste do Pará. No evento, serão definidos os grupos e a tabela da principal competição do estado.