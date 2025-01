Prestes a completar 120 anos, Clube do Remo chega aos 9 mil gols

O Clube do Remo conquistou mais uma vitória na última quarta-feira (29/01), sobre o Águia de Marabá, por 1 a 0,em partida pela 3ª rodada do Parazão 2025. Pavimentando um caminho até o troféu paraense, o Leão chegou ao gol de número 9 mil às vésperas do aniversário de 120 anos do clube.

Quem marcou o gol salvador da noite foi o atacante Adaílton, que conseguiu manter a invencibilidade azulina no estadual, em um lance conjunto com Felipe Vizeu. Esse é o segundo gol do atacante pelo Leão, que já tinha marcado na vitória azulina sobre o Caeté, na 2ª rodada.

VEJA MAIS

A marca atingida deu ao Remo mais um motivo para celebrar. O Leão celebra 120 anos de fundação no dia 5 de fevereiro, quando deve lançar também a camisa da temporada 2025, em uma edição que deve fazer alusão ao aniversário.

O Remo volta a campo no próximo sábado (01/02), quando recebe o Capitão Poço para partida pela 4ª rodada do Paraense, às 20h, no Estádio do Mangueirão. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, em Oliberal.com e na Rádio Liberal+.