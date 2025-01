Técnico do Remo fala em questão física e 'campos pesados' ao analisar vitória sobre o Águia

Não foi bem uma exibição valiosa, mas a vitória remista sobre a equipe do Águia trouxe algumas lições para o técnico Rodrigo Santana, sobretudo na sua certeza de manter entre os titulares aqueles que possuem melhor condição física. Após a vitória, o técnico falou de algumas situações de jogo e previu que a partir da próxima rodada o time tende a melhorar.

"Eles não completaram um mês de clube. São jogadores que se entregam ofensivamente. Fazem a diferença, mesmo não estando bem fisicamente. Atletas que se adaptam no meio da partida. Esperamos que eles estejam aptos em breve para, aí sim, a gente ter essa dor de cabeça na escalação. Estamos nos baseando muito no condicionamento físico, mas a partir da 4ª rodada espero dar maior minutagem a eles", comenta.

Santana, no entanto, não deixou de vangloriar seu elenco por passar mais uma partida sem tomar gols, mesmo que num gramado distante do ideal. "Jogar aqui é muito difícil. E na terceira rodada sem tomar gols. O jogo de hoje foi muito importante para dar essa casca. Eu estou muito feliz com a vitória e eles estão de parabéns pela determinação em campo".

Em relação ao "apagão" sofrido nos primeiros 45 minutos, o treinador fez uma análise mais aprofundada sobre os momentos de tensão impostos pela parte ofensiva do Águia.

"Parece que estamos sofrendo uma grande pressão, mas o jogo estava controlado. Eles chegam na linha de fundo e isso dá a impressão. O posicionamento na frente da área estava firme e contornamos com segurança. Esses jogos servem para isso e na Série B não vamos encontrar gramados nesse nível. O que me incomoda é que voltamos a errar passes no primeiro tempo e isso dá confiança aos adversários", acrescentou, garantindo que o departamento de futebol azulino seguirá trabalhando firme para deixar o elenco 100%.

"Todos esses jogos são importantes para ganhar ótimo, encaixar peças e eles entenderem o que é jogar no Remo. O Nasp vai trabalhar muito. Quem estiver bem vai jogar. Vamos ter na frente os 11 iniciais, mas a prioridade é para quem está bem fisicamente para manter um nível de competitividade mais alto", encerrou.