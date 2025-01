Remo ou Paysandu? Veja qual torcida é aliada de Botafogo e Flamengo no Pará

Faltando poucos dias para a grande final da Supercopa do Rei, entre Botafogo e Flamengo, que ocorrerá no domingo, 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, o clima e a rivalidade entre os torcedores começam a esquentar, principalmente por se tratar de um clássico carioca. Na capital paraense, a "rixa" entre as torcidas de Remo e Paysandu começa a aquecer também, principalmente por conta das alianças que existem entre as organizadas.

A organizada do Botafogo, conhecida como Fúria Jovem, é aliada da Torcida Bicolor, do Paysandu. Enquanto a do Flamengo, chamada de Jovem Fla, tem uma aliança com os Piratas Azulinos, do Remo. Se os azulinos e bicolores quiserem acompanhar os times do Rio durante a final, terão que ficar "do lado rival", já que os torcedores do Fogão terão que se acomodar no lado A, dos Remistas, e os torcedores do Mengão terão que ocupar o lado B, da Fiel Bicolor.

VEJA MAIS

Venda de ingressos

Nesta quarta-feira (29), o site Bilheteria Digital disponibilizou mais ingressos para a torcida do Flamengo. Além disso, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior da área que será ocupada pelo Botafogo. O site também abriu a opção “Restaurante Lougue”, custando o valor de R$ 1200, com serviço de buffet e bebida..

Supercopa do Brasil

Botafogo e Flamengo se enfrentarão no domingo, 2 de fevereiro, em Belém, na final do Troféu da Supercopa do Brasil 2025. A partida está no Estádio Olímpico Mangueirão, localizado na capital do Pará. Este confronto é uma disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.