Perfil oficial do Al-Hilal publica despedida de Neymar: ' Obrigado pelo seu tempo conosco!'

Com um carrossel de fotos, o perfil oficial do Al-Hilal publicou diversos momentos da despedida do atacante Neymar, que agora jogará no Brasil, defendendo o Santos.

A publicação da manhã desta quarta-feira (29), mostrava o brasileiro no CT do clube, que fica em Riade, na Arábia Saudita, se despedindo dos companheiros e comissão técnica. Nas imagens, o atacante aparece bastante sorridente.

"Despedida do Neymar… Obrigado pelo seu tempo conosco!", era o texto da postagem de fotos. "Uma conversa rápida antes do adeus…", mostrava a legenda de um vídeo com o atleta.

O brasileiro fez sete partidas, marcando apenas um gol e deu duas assistências, sua passagem marcada por lesões. Ele chegou no clube em agosto de 2023, e de acordo com a imprensa francesa, Neymar foi contratado para receber 320 milhões de euros por duas temporadas.

Na terça-feira (28), Neymar se despediu oficialmente do Al-Hilal, em uma publicação também no Instagram: "A todos do Al Hilal, aos fãs, obrigado!! Dei tudo para jogar e gostaria que tivéssemos melhores momentos em campo juntos. À Arábia Saudita, obrigado por proporcionar a mim e à minha família uma nova casa e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda. Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada como clube e país até 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar".