Presidente do Santos confirma volta de Neymar ao futebol brasileiro: 'Gênio que conquistou a nação'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta terça-feira (28) o retorno de Neymar ao clube. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram, no qual o dirigente relembra a descoberta do atacante e celebra sua volta ao time que o revelou para o futebol mundial.

"Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo", declarou Teixeira.

Livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Hilal na segunda-feira, Neymar deve assinar um vínculo de cinco meses com o Peixe. O atacante já está a caminho do Brasil e deve desembarcar nesta quarta-feira.

Para marcar o retorno do ídolo, o Santos planeja uma grande festa no Pacaembu, em São Paulo, na quinta-feira. O evento pode se estender para a Vila Belmiro, em Santos, no mesmo dia. A celebração seguirá no clássico contra o São Paulo, no sábado, às 20h30, quando Neymar estará presente na Baixada Santista para reencontrar a torcida alvinegra.