Santos convence Zé Rafael e avança na contratação do volante e do atacante Rony

Sonho antigo do Santos, Zé Rafael está cada vez mais próximo de acertar com o clube. Depois de ter, anteriormente, recusado três propostas do alvinegro praiano, ele foi convencido de que uma mudança de ares seria positiva, já que não teria mais espaço no Palmeiras, informação essa confirmada pelo Estadão neste sábado. O mesmo vale para Rony, bem mais encaminhado por seu ciclo ter acabado no alviverde, como enxerga a presidente Leila Pereira.

A grande diferença entre as negociações é que, no caso do volante, a perda da titularidade se deu por questões físicas. Por conta de um problema crônico na coluna que lhe atrapalhou muito no último ano, ele ficou de fora de jogos importantes. E na atual temporada, nem estreou por estar seguindo um cronograma para se recuperar da condição. O Palmeiras entende que ele poderia ficar e lutar para retomar seu espaço, se quisesse.

Não é somente a situação no clube alviverde que pesa para Zé Rafael, no entanto. Uma possível volta de Neymar ao Santos foi importante para entusiasmar e convencer o jogador. Em suma, ele chegaria para ser um nome importante de uma equipe em reconstrução liderada pelo craque, caso todas as negociações se concretizem.

O Palmeiras, por sua vez, está bem servido de volantes depois de ter contratado Emiliano Martínez, vindo do Midtjylland, da Dinamarca, ou seja, a liberação de Zé Rafael não teria muita resistência. Bastava, de fato, convencer o atleta. Assim, ele e Rony estão próximos de serem anunciados como os próximos reforços do Santos.

Zé Rafael fez somente 37 jogos pelo Palmeiras em 2024, marca bem menor do que, por exemplo, 2023 e 2022, quando jogou 60 e 63 partidas, respectivamente. Além disso, começou como titular em só 29 dos compromissos da temporada passada, a maioria na primeira metade do ano. Ao todo, tem 308 jogos pelo clube, nenhum em 2025.

No caso de Rony, foram 63 participações, bem mais que o volante, mas ele esteve no 11 inicial somente em 27 oportunidades, menos da metade de todos os jogos em que entrou. No total, desde sua chegada em 2020, o atacante tem 287 partidas com a camisa do Palmeiras, com 70 gols e 32 assistências, e, assim como Zé Rafael, não estreou em 2025.