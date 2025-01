Rony vive semana decisiva e segue avaliando proposta do Fluminense

Rony, alvo do Fluminense, analisa a proposta do clube carioca e deve definir seu futuro nos próximos dias. O ataque é uma das principais prioridades do técnico Mano Menezes e da diretoria tricolor.

O Fluminense já tem um acordo com o Palmeiras para contratar o jogador por oito milhões de dólares (aproximadamente R$ 48 milhões), valor que será pago em parcelas ao longo de três anos. O contrato oferecido prevê quatro temporadas, com salário semelhante ao que ele recebe atualmente no Verdão.

Sem alterações nos valores da segunda proposta enviada, o clube aguarda a resposta de Rony. Além de um atacante, a equipe também busca um volante para reforçar o elenco nesta janela de transferências.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, declarou recentemente que vê o ciclo de Rony no clube chegando ao fim e não se opõe à negociação. O jogador tem vínculo com o Verdão até dezembro de 2026.

Disputa por posição

Caso acerte com o Fluminense, Rony será contratado mais cara do tempo na temporada. Ainda assim, terá forte concorrência no setor ofensivo, disputando espaço com Canobbio, Keno, Serna, Lavega e Jhon Arias, que segue monitorado pelos clubes europeus.