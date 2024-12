Paraense Rony deve deixar o Palmeiras em 2025 e avalia opções no mercado

O atacante paraense Rony deve deixar o Palmeiras em 2025. O clube e o empresário do jogador estão avaliando as sondagens frequentes de clubes do exterior e do Santos. No entanto, as conversas ainda estão em estágio inicial, e o Verdão aguarda propostas oficiais para definir os próximos passos.

Caso Rony vá para outro clube, alguns fatores precisarão ser superados, como o salário do jogador e o contrato com o Palmeiras, válido até o fim de 2026. Rony foi adquirido por seis milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões na cotação da época) pelo Verdão, que detém 50% dos direitos econômicos do atleta.

O paraense é um dos principais jogadores do Palmeiras, especialmente na era de Abel Ferreira. Em 283 jogos, Rony marcou 70 gols, sendo 23 pela Libertadores, tornando-se o maior artilheiro da história do clube na competição, atuando como centroavante.

Em 2022, viveu seu melhor ano no Verdão, marcando 22 gols na temporada e consolidando-se como titular absoluto. No entanto, em 2023 e 2024, Rony passou a ficar mais frequentemente no banco de reservas, embora ainda seja utilizado com regularidade.

Em entrevista ao jornalista André Hernan, Rony desconversou sobre a permanência no time e para onde deve ir para a próxima temporada.

“Meu futuro está na mão de Deus (risos). Se tiver que acontecer, vai acontecer. Enquanto não me mandarem embora, vou cumprir meu contrato. Até agora não tem nada, sei que se tiver que acontecer, será da melhor maneira possível", disse Rony.

"Sei o quanto sou grato por tudo que estou vivendo no Palmeiras, e tudo acontece quando tem que acontecer”, completou o paraense.