Rony encara duelo com Juventude como final e vê Palmeiras em alta: 'Semanas produtivas'

O Palmeiras volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, quando enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul (RS), em jogo válido pela 30ª rodada da competição. No entanto, o atacante Rony dimensionou o grau de concentração de toda a equipe nesta reta final do Nacional.

"Estamos nos preparando ao máximo, tivemos duas semanas para treinar, nos organizar e aprimorar algumas coisas, corrigir alguns erros. Foi uma semana muito produtiva, boa de trabalho, e é botar isso domingo (em campo), disputar cada bola e lutar. Sabemos que vai ser difícil, mas o nosso time está muito preparado para disputar esses jogos que restam", disse o atacante.

Rony elogiou o técnico Jair Ventura e projetou dificuldades para o time paulista contra o Juventude. "O time deles cresceu muito no decorrer da temporada. É uma equipe que com certeza está ali para ganhar alguns pontos. É treinada por um técnico jovem (Jair Ventura) que vem se destacando (no cenário nacional)."

O Palmeiras vem de uma sequência invicta de seis jogos, com cinco vitórias e um empate. Vice-líder da competição, a equipe paulista contabiliza 57 pontos, três a menos que o líder Botafogo.

Ao lado de Aníbal Moreno, Rony tem a maior sequência de partidas no elenco: 20 jogos seguidos. "Me preparo todos os dias no treinamento, fico muito feliz de estar sendo utilizado, independentemente de entrar jogando ou no decorrer da partida. Procuro dar o melhor e agradeço a confiança dos companheiros e da comissão técnica", comentou o atacante.

Na atividade desta quarta, os atletas foram divididos em dois grupos. Uma parte trabalhou os fundamentos, como cruzamentos e finalizações, enquanto o restante fez um treino tático de enfrentamento.