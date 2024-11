Revelado no Remo, Rony, do Palmeiras, toca marcante de Wanderley Andrade; assista

O atacante Rony, do Palmeiras, é fã declarado de Wanderley Andrade. Na manhã deste domingo, 17, o paraense viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo comandando as 'pick-ups' em uma festa particular ao som de clássicos do cantor de brega. Nas imagens, Rony aparece 'sob supervisão' do cantor, que participava de uma videochamada com o atleta no momento.

"A resenha de DJ foi com ele, o grande @oficialwanderleyandrade", disse o jogador na legenda a publicação.

O jogador, como bom paraense é amante do ritmo. Em 2023, pouco antes da sua segunda partida vestindo a camisa da Seleção Brasileira, publicou um vídeo, embalado pela canção Traficante do Amor, do cantor paraense Wanderley Andrade.

No vídeo é possível ver algumas imagens da torcida brasileira e de Rony em ação com a Amarelinha, junto com a frase "vamos juntos". A postagem foi feita no instagram.